Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında evinde Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Futbolseverler ise rövanş maçının ne zaman oynanacağını, Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için maçın kaç kaç bitmesi gerektiğini araştırmaya başladı.

Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, 24 Şubat Perşembe akşamı Slavia Prag'a konuk olacak. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Slavia Prag-Fenerbahçe maçı Exxen'den naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe evinde oynadığı ilk maçı 3-2 kaybetti. Futbolseverler ise Fenerbahçe'nin tur atlama şansının olup olmadığını merak ediyor. Slavia Prag evinde alacağı her türlü beraberlikte tur atlayacak olan taraf olacak. Bilindiği gibi deplasman golü uygulaması kaldırıldı. Bu sebeple Fenerbahçe maçın normal süresini 1-0 önde tamamlarsa karşıla uzatmaya gidecek. Fenerbahçe'nin maçı uzatmaya götürmeden tur atlaması için en az 2 gollü galibiyete ihtiyacı var.