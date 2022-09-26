Slaven Bilic geri döndü! İşte yeni takımı...

İngiltere Championship takımlarından Watford, teknik direktörlüğe Slaven Bilic'in getirildiğini açıkladı.



Rob Edwards'la yollarını ayıran Watford, Slaven Bilic'le anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Slaven Bilic'le 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Watford'un Slaven Bilic'i açıklamasının ardından Hırvat antrenör, son bir yıl içerisinde kulüpte görev yapan 5. antrenör olacak.

Ekim 2021'de Xisco Munoz'la anlaşan Watford'ı sonrasında Claudio Ranieri, Roy Hodgson ve Rob Edwards çalıştırmıştı. 10 maç sonunda 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan toplayan Watford, Championship'te 10. sırada yer alıyor.

Kulübün sahibi Gino Pozzo, Bilic için açıklamasında, "Yönetim kurulu tarafından alınan tüm kararlarda olduğu gibi, bu değişikliğin kulübün yararına olacağına inanıyorum. Slaven Bilic, Premier Lig'e yükselme deneyimi olan bir teknik adam ve onunla sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı 2 sezon çalıştırmıştı

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, İngiltere'de ise daha önce West Ham United ve West Bromwich Albion'da görev yapmıştı.