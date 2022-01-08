Slaven Bilic Beijing Guoan'dan ayrıldı
Çin ekibi Beijing Guoan, Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan teknik direktör Slaven Bilic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Çin ekibi Beijing Guoan, Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan teknik direktör Slaven Bilic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Sezon başında göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Joachim Löw ve İsmail Kartal ile birlikte adı en çok anılan isim Slaven Bilic olmuştu.
Çin ekibi Beijing Guoan, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hırvat çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını açıkladı.