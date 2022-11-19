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Gündem Skandalın böylesi: CHP’de 'torpilli eski gelini kovdurma' girişimi!
Gündem

Skandalın böylesi: CHP’de 'torpilli eski gelini kovdurma' girişimi!

CHP İzmir'de iddiaya göre bir il başkan yardımcısı, oğlunun ilk eşini Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirdiği gibi ikinci eşini de İZSU'da işe soktu. Ancak, oğlu ikinci eşinden de boşanma kararı alınca büyük skandal patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:31:00 -
Skandalın böylesi: CHP’de 'torpilli eski gelini kovdurma' girişimi!

CHP İzmir'de iddiaya göre bir il başkan yardımcısı, oğlunun ilk eşini Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirdiği gibi ikinci eşini de İZSU'da işe soktu. Ancak, oğlu ikinci eşinden de boşanma kararı alınca büyük skandal patlak verdi.

İşte ERHAN GÜLENÇ'in o iddiası:

CHP İzmir'de iddiaya göre bir il başkan yardımcısı, oğlunun ilk eşini Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirdiği gibi ikinci eşini de İZSU'da işe sokmuş. Ancak, oğlu ikinci eşinden de boşanma kararı almış.
Bu arada aile içinde tartışmalar yaşanmış. Bu İl Başkan Yardımcısı da soluğu Başkan Tunç Soyer'in yanında almış ve işe yerleştirdiği eski gelininin İZSU'dan çıkarılmasını istemiş.

Soyer ise, bu nedenle bu kişinin işine son veremeyeceğini söylemiş. Bu yardımcı, daha sonra İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'ya da aynı talebini iletmiş. O da kabul etmemiş. Bu İl Başkan Yardımcısının "Bari uzak bir yere sürün" şeklindeki isteği de kabul görmemiş. Şimdi bu yardımcı, istediğini yaptıramadığı için çevresine dert yanıyormuş.

Yeni Asır

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