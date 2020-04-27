Skandal Türkiye paylaşımına tepki yağıyor! Kim Kardashian Türk isme bakın ne cevap verdi

Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian, sosyal medyada yaptığı '1915 olayları' paylaşımı nedeniyle Türk kullanıcıların tepkisini çekti. ‘Sözde Ermeni soykırımı’ paylaşımı sonrası ‘Kim Kardashian’, sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasına girdi.

Kısa sürede Türk milletinin tepkisini çeken Kardashian, bazı kişilere cevap vererek sosyal medya hesabından engellemeye başladı.



'Allah tektir ordusu Türk'tür'

Evlilik programıyla tanınan Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, sosyal medya hesabından Kardashian'ın son paylaşımının altına "Allah tektir, Ordusu Türk'tür" yorumunu yaptı. Bunun yanı sıra Instagram hesabından hikaye kısmından video yayınlayarak sitem eden Ayvaz'a Kim Kardashian'dan tepki gecikmedi.

"Aptallar topluluğu'

Kendisine gelen binlerce tepki mesajına sessiz kalamayan Kardashian ise Ayvaz'a mesaj göndererek "I do not care. I know myself. Community of dummies" yani "Umurumda değil. Kendimi biliyorum aptallar topluluğu" dedi.

Bununla da yetinmeyen Kardashian, Kemal Ayvaz'ı 7 milyonluk Instagram hesabından engelledi.