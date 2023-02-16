Skandal sözler... Aboubakar'dan müthiş dünyayı sallayan Ronaldo itirafı! Yer yerinden oynayacak...

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılarak, 3. kez Beşiktaş'a transfer olan ve gelişiyle taraftarların yüzünü güldüren Vincent Aboubakar, Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olduğu dönemde kendisinin Beşiktaş'a gitmesini istemediğini söyledi.

Beşiktaş'ta daha önce de forma giyen ve siyah-beyazlı ekip ile 3 kupa kazanma başarısı gösteren Vincent Aboubakar, ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılarak 3. kez Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Son dönemde futbol dünyasında ses getiren ekiplerden olan Al Nassr Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarken, Ronaldo'nun takıma katıldığı esnada Türk futbolseverlerin yakından tanığı isimler olan Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar da Al Nassr'da forma giyiyordu.

Fransız basınında kaleme alınan habere göre; Aboubakar Ronaldo için dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kamerunlu oyuncu yaptığı açıklamada Ronaldo'nun takıma geldiği ilk anda konuştuklarını söylerken, "Biraz konuştuk ve Cristiano takımda kalmamı istediğini söyledi. Ona 'Hayır, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'yla geçen konuşmanın devamını da açıklayan Aboubakar, "Bana ailemin nerede yaşadığını sordu, Fransa'da yaşadıklarını söyledim. Bu yüzden Türkiye'ye gitmek istediğimi, bu şekilde onlara daha yakın olabileceğimi belirttim. O da bana 'Bu daha iyi, ailen gerçekten uzağındaysa işler daha karmaşık olur' dedi. Ben Türkiye'ye gitmeye kararlı ve istekliydim" şeklinde konuştu.