Skandal sonrası Kinder ürünleri raflara geri döndü! Salmonella bakterisinin ardından toplatılmıştı

Şekerleme ve çikolata üreticisi Ferrero‘ya ait Kinder Chocolate‘ın Belçika‘da yer alan fabrikasında üretilen bazı ürünlerde Salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından toplatılan ürünler yeniden marketlerde raf edinmeye başladı. İngiltere, Fransa, İrlanda, Almanya, İsveç ve Hollanda‘nın da yer aldığı 12 farklı ülkede yüzlerce kişiye bakteri bulaşmasına sebep olan Kinder Sürpriz yumurtaları birçok ülkede market raflarında yerini aldı.

YAŞANAN SKANDAL YÜZDE 40 CİRO KAYBETTİRDİ

Ferrero‘nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde, Salmonella bakterisine ilk olarak 15 Aralık 2021‘de Belçika‘nın Arlon şehrindeki fabrikada ortaya çıkmıştı. Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), 8 Nisan‘da bakteri konusunda resmi birimlere gerekli bilgilendirmeyi yapmadığı sebebiyle Ferrero‘nun ruhsatını askıya almıştı. Ruhsatın askıya alınması üzerine şirketten, piyasadaki ürünlerini geri çekmesi talep edilmişti. Son 20 yılın en büyük ürün toplama operasyonunu yapan Ferrero, skandal sebebiyle ilk aydan itibaren ortalama %40 ciro kaybetmişti.

ARLON FABRİKASI NORMAL ÜRETİME GERİ DÖNDÜ

Eylül ayında yeniden üretim ruhsatı alan Arlon fabrikası 17 Haziran’da başlayan şartlı üretim sürecini geçerek normal üretime başladı. Uzun bir denetim ve hazırlık aşamasından sonra açılan fabrikada üretimin başlamasının ardından ürünler yeniden raflarda yer edinmeye. Bu başlığa ilişkin şirket tarafından yapılan açıklama neticesinde, “Belçika Sağlık ve Hijyen Denetim Kurumu denetimini en iyi şekilde yaptı. Yasal zorunlulukların gerektirdiği bir iş planı kapsamında çalışmaya yeniden başlayabilmekten dolayı mutluyuz.” denildi.

SKANDAL SONRASI MARKA YÜZÜNÜ YENİDEN YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

Kinder Chocolate, Salmonella skandalı üzerine büyük bir maddi zarara ve ciro kaybına uğrarken aynı zamanda marka kaybı da yaşamış oldu. Yeniden üretime geçen şirket hem ambalajlarda yaptığı değişiklikler hem de sosyal medya reklamlarıyla zedelenen marka yüzünü düzeltmek istiyor.

. Kinder Surprise adlı markanın içerisinde salmonella bakterisi tespit edildi. İngiltere Gıda şirketleri tarafından soruşturmanın devam etmesiyle insanların merak ettiği salmonella bakterisini sizler için araştırdık. Salmonella bakterisi nedir? Salmonella belirtileri nelerdir?

Salmonella belirtileri

Belirtileri Nelerdir? Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

İngiltere’de hastanelerin çocuklarla dolup taşması ardından uzmanlar harekete geçti. Kusma, ateşlenme ve ishal gibi belirtilerle gelen çocuk sayısındaki artış sonrası yapılan araştırmalarda uzmanlar salmonella virüsünü tespit etti. Salmonella virüsü tifoya neden olan virüs çeşididir. Salmonella zaman zaman insanlarda geçici olarak görülür. Gösterdikleri belirtiler hafif seyirde ilerler. Ancak bazı insanlarda bu virüs şiddetli bir tepkime oluşturabilir. En sık görülen sağlık sorunu ise ishaldir.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella virüsü tam olarak nasıl ortaya çıkıyor bilinmiyor. Ancak bakteri besinlerde ve içme sularında hızla artıyor. İnsan ve hayvan atıklarının aynı alanda biriktiği yerlerden toprağa ya da suya karışabilir. Süt ve süt ürünleri, iyi pişirilmemiş et, çiğ tüketilmemesi gereken besinler de salmonella bakterisi mevcuttur.

Bunlar tüketildiğinde öncelikle mide ve bağırsaklarda kramplı ağrılar görülür. Bu ağrılar artıkça ateşlenme ve vücutta titremeler yaşanır. Salmonella her ne kadar bağışıklık sistemine çok zarar vermezse de vücudun sindirim sistemini çökerterek ateşlenmeye neden olur. Vücudun hızla su kaybetmesine yol açar.

SALMONELLA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Salmonella virüsünün net bir tedavisi yoktur. Ancak ortaya çıkan sindirimsel sorunlar için uzmanlar antibiyotik tedavi verilir. Kişilerin belirtilerinin artmadan bir uzmana danışması daha faydalıdır. Çünkü virüs ciddi anlamda bir sindirim sistemi çöküşüne neden olur.