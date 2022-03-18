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Gündem Skandal: Seda Sayan, evlenmek üzere olan vokalistini albüm karşılığı ayarttığı ortaya çıktı!
Gündem

Skandal: Seda Sayan, evlenmek üzere olan vokalistini albüm karşılığı ayarttığı ortaya çıktı!

Mide bulandıran ilişkilerin yer aldığı magazin dünyasındaki bir skandal daha patlak verdi. Şarkıcı Seda Sayan'ın, 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla evlilik planları yapan Çağlar Ökten'i ayartıp ilişkisini bitirme karşılığında albüm yapmayı teklif ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 00:55:00 -
Skandal: Seda Sayan, evlenmek üzere olan vokalistini albüm karşılığı ayarttığı ortaya çıktı!

Her gün yeni bir skandalla gündeme gelen sekülerizmin merkezi magazin dünyasında; menfaat karşılığı ilişkiler, entrikalar, aldatmalar ve mide bulandıran olaylar bitmek bitmiyor. 

Şarkıcı Seda Sayan, 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla evlilik planları Çağlar Ökten'i ayartıp ilişkisini bitirme karşılığında albüm yapmayı teklif etti.

"Sana albüm yaparım" teklifi

Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı Lara Şehiroğlu'yla bir günde ayrıldı. Üç ay sonra da "Seda Sayan'la evleniyor" haberleri ortaya çıktı. Evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu. Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seda Sayan, "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim." ifadesiyle iddiaları doğrulayacak bir itirafta bulundu. 

 

 

 

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