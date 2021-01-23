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Teknoloji Skandal patlak verdi: ABD istihbaratının konum bilgilerini yasadışı kullandığı ortaya çıktı!
Teknoloji

Skandal patlak verdi: ABD istihbaratının konum bilgilerini yasadışı kullandığı ortaya çıktı!

Amerikan istihbarat birimleri, akıllı telefonlardan toplanan konum bilgilerini aracı kurumlardan satın aldı ve yasa dışı bir şekilde kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:44:00 -
Skandal patlak verdi: ABD istihbaratının konum bilgilerini yasadışı kullandığı ortaya çıktı!

ABD'de "İstihbarat örgütleri, akıllı telefonlardan topladıkları konum bilgilerini, aracı firmalar üzerinden satın aldı. Toplanan verileri izinsiz kullandılar" şeklinde iddialar ortaya atıldı.

Bu iddiaların ardından gözler istihbarat örgütlerine çevrildi.

Konuyla ilgili haber, New York Times gazetesinde yer aldı.

'ABD istihbarat örgütleri konum bilgilerini satın alıp kullandı'

Verileri kullanan kurumlardan biri de federal hükümete bağlı Savunma İstihbarat Ajansı...

Habere göre, Savunma İstihbarat Ajansı, son 2,5 sene içerisinde, aynı yolla elde edilmiş bir veri tabanı üzerinden 5 ayrı soruşturma yürüttü ve sonuçları Demokrat Senatör Ron Wyden ile paylaştı.

Skandal, konum bilgisinin yasa dışı kullanımından ibaret de değil. 

Müslümanların kullandığı uygulamanın verileri de satıldı

New York Times'ın haberinde, ABD ordusunun, Müslümanlar arasında yaygın olan bir Kur'an-ı Kerim ve dua uygulamasından toplanan verileri satın aldığı da paylaşıldı.

Daha önce de göçmenlerin takibi ve tutuklu göçmenleri soruşturmak amacıyla telefondaki konum verilerinin kullanıldığı iddiası ABD medyasında yer almıştı. 

ABD'de 2018'de çıkan bir yasa ile devlet, konum verilerini ancak mahkeme kararı ile alabiliyor. Ancak aracı bir firma devreye girdiğinde mahkeme iznine gerek kalmıyor. 

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