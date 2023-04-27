Skandal olay! Hapishanedeki vatandaşı döverek hastanelik ettiler

Orta Yunanistan’ın Domokos hapishanesinde tutuklu bir Türk vatandaşını ölesiye dövdüler.

Yunanistan’ın Domokos cezaevinde tutuklu olarak bulunan 35 yaşında bir Türk vatandaşı, yine aynı hapishanede bulunan dört tutuklu tarafından ölesiye dövüldü.

Yüzüne ve vücudunun birçok yerine ağır darbeler alan Türk vatandaşı ciddi derecede yaralı olarak gardiyanlar tarafından önce Domokos sağlık ocağına götürüldü. Ancak aldığı darbeler sonucu yaraların ağır olması nedeniyle Lamia devlet hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Acil serviste ilk müdahale yapılan Türk vatandaşı tedavi edildikten ve yaraları sarıldıktan sonra tekrar gardiyanlar eşliğinde Domokos hapishanesindeki kaldığı koğuşuna götürüldüğü belirtiliyor.

Birlik Gazetesi

ÖNE ÇIKAN VİDEO