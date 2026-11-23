İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı ve Zafer Partili olduğu belirtilen Nursena Gür'ün mezarlıkta çekilen görüntüleri kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Gür'ün elinde alkollü içecekle mezarlıkta bulunduğu ve hayatını kaybedenlerin ruhuna kadeh kaldırdığını söylediği aktarıldı.

Gür'ün “Biraz önce Fatihamızı okuduk, şimdi hayatını kaybedenlerin ruhlarına kadeh kaldırıyoruz” şeklindeki sözleri, dinî değerlere ve mezarlık adabına saygısızlık olarak değerlendirilerek tepki çekti.

Mil-Diyanet Sen Başkanı'ndan sert açıklama

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada mezarlıkların insanların inançlarına ve vefat edenlerin hatırasına saygı gösterilmesi gereken yerler olduğunu vurguladı.

Gül, Nursena Gür'ün mezarlıkta alkollü içecekle görüntülenmesine ve kullandığı ifadelere tepki göstererek söz konusu davranışların kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Bu nasıl açıklanabilir?"

Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı ve Zafer Partili Nursena Gür'ün bir mezarlıkta bira içerek şarkı söylemesi, ölülerin ruhuna bira kutularıyla kadeh kaldırarak ardından alaycıl bir ifadeyle Fatiha okuduğunu söylemesi; neyle ve nasıl açıklanabilir? Bu, kutsallarımıza, inancımıza ve mukaddesatımıza yönelik açık bir saygısızlıktır, terbiyesizlik ve edepsizliktir.”

"Mezarlıkları saygısızlığın sahnesine dönüştüremezsiniz"

Gül, toplumun dinî ve manevi değerlerine yönelik saygının korunması gerektiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Buradan açıkça ifade ediyoruz: Hiç kimse inanç değerlerimizi aşağılamayı, mezarlıkları saygısızlığın sahnesine dönüştürmeyi kendisine hak göremez. Bu tür davranışları şiddetle kınıyor, yetkili makamları hukuki çerçevede gerekli olanı yapmaya davet ediyoruz.”

Yetkililere hukuki işlem çağrısı

Celaleddin Gül, söz konusu görüntülerin yetkili makamlar tarafından hukuki çerçevede değerlendirilmesini istedi.

Gül, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Unutulmasın ki bu milletin şehitlerine, ölülerine ve mukaddesatına saygı göstermek bir lütuf değil, insan olmanın gereğidir!”