Skandal iftira sonrası Kim Kardashian'a büyük şok

ABD'li Kim Kardashian, sosyal medya hesabından Türkler ile ilgili skandal paylaşımda bulunmuştu. Ünlü isimler, "Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü" diyen Kim Kardahian'ın hesabının kapatılması için Instagram'da şikayet yağdırdı. Gelen şikayet ve tepkilerin ardından Kardashian'ın paylaşımı kaldırıldı.

Ermeni asıllı isim Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü" dedi. Bu paylaşımının ardından Türklerin tepkisini çeken ve eleştiri yağmuruna tutulan Kardashian, Instagram'dan sansür yedi.

Tepkiler peş peşe geldi

Türk kullanıcılardan Kardashian'ın fotoğraflarına binlerce kınama mesajı gelirken, tanınan isimlerden ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın'ın paylaşımının ardından binlerce sosyal medya medya kullanıcısı ve ünlü isimler, Kardashian'ın son paylaşımının altına yorum yağdırdı.

Ünlü isimler çağrı yaptı

Tanınan isimler Kim Kardashian'ın hesabını Instagram'a şikayet ederek takipçilerine çağrı yaptı. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Kim Kardashian'ın ırkçı ifadeler paylaştığına dair hesabını Instagram yönetimine şikayet etti.

Sansür yedi

Gelen tepkilerin ardından Instagram yönetimi sessiz kalamayarak, "Kim Kardashian'ın hikayesi Instagram'dan kaldırıldı. Kim Kardashian'ın paylaşımını bize bildirdiğiniz için teşekkür ederiz. Görünüşe göre paylaşımlar kaldırıldı. Sizi endişelendiren bir şey görürseniz bize bildirin" dedi.