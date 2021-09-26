Skandal iddia: CHP'li İBB bir metro istasyonu ve iki cami yerini satılığa çıkardı

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB Meclis toplantısında konuştu. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında bir metro istasyonunun da olduğu birçok yeri satışa çıkarttığını söyleyen Kaynar, "Biz, vatandaşın okul, cami ve yeşil alanlarının satılmasına karşı çıkıp engel oluyoruz." dedi.

"Şu anda belediyenin elinde ne var yok satışa çıkartıldı." diyen Kaynar, "Satışa çıkartılan yerlerin, ne imar durumuna ne fiili kullanım şartına bakılmıyor. Bir gün belediye binasının satışı için de dosya gelirse ben buna şaşırmam. Hatta bunlar ek binayı da satışa çıkartmışlardı ama daha sonradan bizim müdahalemiz olunca geçmişe dönük karar uydurarak satıştan vazgeçtiler." ifadelerini kullandı.

'Metro istasyonunun satışa çıkartılması nasıl oluyor?'

CHP'li İBB tarafından satışa çıkartılan yerlerin içinde, bir metro durağı ile yeşil alanların da olduğunu belirten Kaynar, sözlerine şöyle devam etti:

"Komisyonumuzda çok miktarda satış dosyası var. Bunların içinde Ataşehir ilçesindeki metro istasyonu var. Hali hazırda oradaki metro çalışması devam ediyor. Bunun satışa çıkartılması mümkün değil. İki tane cami yerini de satışa çıkartmışlar. Yine imar planında okul alanı olan yerler satışa çıkartılmış. 20-30 yıllık ağaçlar olan parklar satışta. Gezi parkındaki beş ağaç için vandallık yapanları savunuyorlar ya, burada Gezi parkındaki toplam ağaç sayısından daha fazla ağaç var."