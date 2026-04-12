Skandal görüntüler: Domuz etiyle Müslümanları kovaladı

İspanyol futbolu, eşine az rastlanır bir provokasyonla dünya gündemine oturdu. İspanya 2. Lig'de mücadele eden CD Colonia Moscardo'nun tartışmalı başkanı Javi Poves, elinde domuz etinden üretilen büyük bir İspanyol jambonuyla kendi takımındaki Müslüman futbolcuları kovalarken görüntülendi.

Kaydedilen videoda, Poves’in dini inançları gereği domuz eti tüketmeyen oyuncularına doğru "Biraz jambon yiyin!" diye bağırdığı net bir şekilde duyuluyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, hem taraftarlar hem de spor camiası tarafından ağır bir İslamofobik hakaret ve aşağılama eylemi olarak nitelendirildi.

2 YIL MEN CEZASI ALABİLİR

Zaten "vukuatlı" bir isim olan Poves’in başı bu kez fena halde dertte. Komplo teorilerine olan merakıyla tanınan eski futbolcu, daha önce hakemlere yönelik savurduğu tehditler ve Rayo Majadahonda müsabakasında rakip oyuncularla girdiği ağız dalaşı nedeniyle mercek altındaydı.

İspanya Futbol Federasyonu, bu son skandalının ardından, biriken dosyaları da göz önüne alarak Poves’e 2 yıl men cezası vermeyi gündeme getirdi.

IRKÇILIK TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Bu çirkin olay, tesadüfen gerçekleşmiş tekil bir vaka değil; aksine İspanya’daki gergin atmosferin üzerine tuz biber ekti.

Yakın zamanda RCDE Stadyumu'nda İspanya ve Mısır arasında oynanan milli maçta Müslümanlara yönelik yaşanan ırkçı saldırıların yaraları henüz sarılmamışken, Poves’in bu hamlesi bardağı taşırdı.

Futbol gözlemcileri, spor sahalarındaki bu tür ayrımcı ve dışlayıcı davranışlara karşı sergilenen "yumuşak" tutumu sert sözlerle eleştirirken, İspanyol futbolunda köklü bir temizlik yapılması gerektiği bir kez daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.