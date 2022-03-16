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Dünya Skandal düğün! 'Putin saldırıları artır, Ukraynalı kadınları...'
Dünya

Skandal düğün! 'Putin saldırıları artır, Ukraynalı kadınları...'

Rusya, Ukrayna'da katliam yapıp milyonlarca kadın ve çocuğu evlerinden yurtlarından ederken, on yıllardır İsrail zulmü altında inleyen Filistin'de bir düğünde söylenen şarkı büyük skandala sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 15:14:00 -
Skandal düğün! 'Putin saldırıları artır, Ukraynalı kadınları...'

Rusya, Ukrayna'da katliam yapıp milyonlarca kadın ve çocuğu evlerinden yurtlarından ederken, on yıllardır İsrail zulmü altında inleyen Filistin'de bir düğünde söylenen şarkı büyük skandala sebep oldu.

Filistin halkı yıllardır İsrail zulmü altında inim inim inlerken binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, yüzbinlerce kadın ülkeyi terkedip mülteci durumuna düştü. Filistinli kadınlara özellikle Türkiye başta olmak üzere dünya kucak açarken, Filistin'deki bir düğünde söylenen şarkı kan dondurdu.

Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlarla ilgili espiriler dünyada büyük tepki toplarken, Filistin'deki bir düğünde şarkıcı, "Putin saldırıları artır. Ukraynalı kadınları Filistin'e yolla" diye şarkı yapıp söyledi. Yüzlerce genç de o şarkı eşliğinde dans edip eğlendi..

 

 

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