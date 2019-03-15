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Skandal başını yakıyor! Kamuoyundan Yavaş’a ‘çekil’ çağrısı

Sahte senetle milyonları cebe indirmeye çalışan, eksik gelir beyan ederek asgari ücretliden bile daha az vergi ödediği ifşa olan CHP, İYİ Parti ve PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’a yönelik istifa çağrıları ardı ardına geliyor.

15 Mart 2019 Cuma 11:24

Zillet ittifakını oluşturan CHP-İYİ Parti ve PKK’nin siyasi uzantısı HDP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş’a istifa çağrıları peşi sıra geliyor. Sahte senetle milyonları cebe indirmesine rağmen, eksik gelir beyan ederek vergi kaçıran ve yıllık sadece 476 lira 53 kuruş vergi ödeyen Yavaş’ın adaylıkta ısrar etmesi kamuoyu nezdinde de büyük tepki çekiyor. ‘Şeffaf belediyecilik’ naraları atan Yavaş’ın adaylıktan çekilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan siyasiler, STK temsilcileri ve hukukçular, Yavaş’ın istifa etmesinin politik ahlak açısından gerekli olduğunu kaydediyor.

Ankara'ya saygısızlık

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Başkan adaylarının temiz bir geçmişe sahip olmasının önemli olduğunu kaydederek, “Geçmişi şaibeli bir ismin, başkent Ankara gibi bir şehre belediye başkanı olmayı bırakın, başkan adayı olması bile doğru değildir. Millete saygısızlıktır” dedi. Yavaş’ı istifaya davet eden Etyemez, “Ankara Türkiye’nin yönetildiği bir şehirdir. Buradaki belediye başkan adaylarının da Ankara’ya yakışır bir isim olması gerekir. Hiçbir şaibesi olmaması gerekir. Böylesine bir şaibeli kişiliğin adaylığında ısrar edilmesini Ankara halkına saygısızlık olarak algılıyoruz” ifadelerini kullandı. Zillet ittifakının Yavaş’a sahip çıkmasını da eleştiren Etyemez, “Kılıçdaroğlu’nun bir ilkesi yok. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu’ndan ülkenin menfaatine, geleceğine, uluslararası ilişkilerine dönük, siyasetine yönelik olumlu bir davranış görmedik. Aynı tutum devam ediyor. Normal karşılıyorum” şeklinde konuştu.

Siyasi etik gereği

Avukat Yavuz Çağlar da, Yavaş hakkında adli süreçlerin devam ettiğini belirterek, “Basınımızın kamuoyuyla paylaştığı ve yaklaşan seçim süreciyle gündeme oturan kesinleşmiş bir mahkeme kararı var ortada. Yargıtayca onanan bu karar, 600 bin dolar gibi ciddi bir rakamı ihtiva eden sahte bir senedin Yavaş tarafından işleme konduğunu ifade etmektedir. Bu süreç Yavaş hakkında başka birçok suç iddialarını da gündeme getirmiş; bunlarla ilgili de adli süreç devam etmektedir” dedi. Ankara’nın stratejik bir şehir olduğunu kaydeden Çağlar, “Başkent belediyesini yönetmeye talip bir şahsın üzerindeki iddiaların vahimliği ve hakkındaki mahkeme kararı karşısında adaylıktan çekilmesi, hukuken bir zaruret olmasa bile siyasi etik ve ahlaki sorumluluğun gereğidir” ifadelerini kullandı.

Derhal istifa etmelidir!

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan İlter, “Mansur Yavaş, hem hukuki yönden, hem cezai yönden, hem de siyasi yönden bitmiş durumdadır. Mansur Yavaş’ın yapacağı en güzel şey, derhal adaylıktan istifa etmek olmalıdır” ifadelerini kullandı. CHP’nin siyasi olarak bitmiş bir isimden medet umduğunu kaydeden İlter, “Yavaş, geçen sefer de CHP’den aday olduğunda siyasi olarak bitik bir isimdi. CHP şimdi aynı ismi Ankaralıya yutturmaya çalışılıyor. Ancak CHP’nin bir hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı var” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:24
  1. Konya
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Mansur Yavaş
  4. Halil Etyemez
  5. AK Parti
  6. Hasan İlter
  7. Milli Beka Hareketi

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah9 dk önce
    Anasına da küfredin bari, bu nedir ya? Herkes bu adama git, çekil diyor. Tek başına mücadele veriyor adam, helal olsun.
  • Ak sevdalı Ak sevdalı 11 dk önce
    Bırakın adam bütün pislikleri ortaya döksün zaten secilme şansı sıfır adam yerine koyup parlatmayın

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