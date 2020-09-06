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Dünya Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı
Dünya

Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü YPG/PKK/DSG'nin işgalindeki bölgede yaptığı veda konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 21:00:00 -
Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'li albayın, bölgede Türkiye’yi kilitlemek isteyen teröristlerin destekçisi ABD'nin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak kurduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) veda konuşmasında skandal anlar yaşandı.

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, görev süresinin bitmesi sebebiyle YPG/PKK/DSG'nin işgalindeki bölgede düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

Terör örgütü YPG/PKK/DSG'nin Basın Sorumlusu Mustafa Bali ile gazetecilerin karşısına geçen ABD'li Albay Caggins, canlı yayında veda konuşması yaparken skandal anlar yaşandı. Albay terör örgütüne veda ederken resmen ağladı.

Bali ile kucaklaşırken gözlerinden dökülen yaşları eliyle sildikten sonra titreyen bir sesle konuşmaya başlayan ABD'li albay, terör örgütü DSG’nin büyük bir güç olduğunu ileri sürerek sözde DAEŞ'e karşı mücadelede birlikte 'savaştıkları' için mutlu olduğunu' söyledi.

İlginç iddia: PKK, serbest bıraktığı DAEŞ'lilerle savaşıyormuş!

Bir terör örgütüne karşı sözde başka bir terör örgütünü kullanan ABD'nin albayı, DAEŞ'e karşı sözde savaşan YPG/PKK/DSG'yi bir de "cesur kahramanlar" ilan etti.

Türkiye, terör örgütü YPG/PKK/DSG'ye silah verilmesine sert şekilde karşı çıkarken ABD'li albay ise Haseke'deki ortak basın toplantısında, 'koalisyonun terör örgütü DSG ile ortaklığının doğudaki Deyrizor'da istikrarın kalıcılaştırılması için çalıştığını' iddia etti.

Görev süresinin uzatılmasını talep ettiğini, ama bunun kabul görmediğini söyleyen ABD'li Albay Caggins, artık terör örgütü DSG'ye destek veremeyecek olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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