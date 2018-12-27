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Skandal açıklama! Almanya YPG'ye ağlıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin sonu yaklaşırken, Avrupa'daki terör sevicilerden çaresiz açıklamalar geliyor. FETÖ'cülerin kaçış noktası olan Almanya'da şimdi de YPG endişesi hakim.

27 Aralık 2018 Perşembe 08:41
Skandal açıklama! Almanya YPG'ye ağlıyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyon terör sevicilerde kaygıya neden oldu. Terör örgütüne yardım eden ülkeler ABD'nin bölgeden çekilmesine olan tepkisini dile getiriyor.

"YPG ile iyi ilişkilerimiz var"

Almanya'da Nordrhein Westfalen Bölgesi Başbakanı Armin Laschet, YPG'lilerin hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Başbakan Laschet, Almanya hükümeti ile terör örgütü YPG'nin ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, teröristlere yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.

Laschet, “Suriye’de barış süreci başladığında uluslararası toplumun aldığı toprakları boşaltması için Türkiye’ye baskı yapmalı” dedi.

"YPG'ye silah gönderdik"

Terör örgütü YPG'ye övgüde hızını alamayan Laschet, "Biz sadece silah gönderdik, ama oradaki cesur ve yetenekli insanlar canlarını tehlikeye atarak DEAŞ'a karşı savaş cephesine gittiler. DEAŞ'ın bu şekilde dururulması nedeniyle Almanya ve Avrupa’nın onlara şükran duyması gerekiyor.” ifadelerini kullandı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 08:41
  1. YPG
  2. Fırat'ın doğusu
  3. harekat
  4. ABD

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