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Gündem Sızmaya çalıştılar! YPG/PKK'lı hainler paketlendi
Gündem

Sızmaya çalıştılar! YPG/PKK'lı hainler paketlendi

Afrin'e sızmaya çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalanırken, çok sayıda teröristte etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:39:00 -
Sızmaya çalıştılar! YPG/PKK'lı hainler paketlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmasıyla PKK/YPG'li teröristlerin kaçarak çıktığı Afrin'e saldırı planları bitmiyor.

Sızmaya çalıştılar

ABD'nin önünde adeta siper olduğu ve bölgeyi terk ettiğini söylediği teröristler, şehre sızma girişiminde bulundu. Bölgede güvenliği sağlayan güçlerle çatışmaya giren teröristlerden 2 kişi, sağ ele geçirildi.

Yakalanacağını anlayınca kendini patlattı

Bir kadın teröristin yakalanacağını anladığı anda kendini patlattığı çatışmada, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

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