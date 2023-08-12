  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sizin neyinize çıkarma gemisi
Dünya

Sizin neyinize çıkarma gemisi

Yeniakit Publisher
2023-08-12 21:16:00 -
Sizin neyinize çıkarma gemisi

Filistin'de uyguladığı şiddet politikasıyla gündemden düşmeşen İsrail, ABD'deki bir tersaneden iki yeni çıkarma gemisinden ilki olan INS Nahshon'u donanmasına kattı. Çıkarma gemileri genellikle deniz ötesi operasyonlarda kullanılıyor.

İsrail Donanması ABD yapımı ilk yeni çıkarma gemisini teslim aldı. İsrail Donanması Salı günü ABD'deki bir tersaneden iki yeni çıkarma gemisinden ilkini teslim aldı, ancak gemi ancak önümüzdeki aylarda teslim edilecek.

2,500 tonluk INS Nahshon, ilk ekibinin eğitilmesinin ardından önümüzdeki aylarda teslim edilecek.

Mississippi'deki Pascagoula tersanesinde düzenlenen bir törenle ABD yapımı INS Nahshon'a İsrail bayrağı çekildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, her biri 2.500 ton ağırlığında ve yaklaşık 95 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olan gemilerin "İsrail Donanmasının modern ve çok arenalı savaş alanına uyarlanmasında merkezi bir role sahip olacağını" söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23