Sizin neyinize çıkarma gemisi

İsrail Donanması ABD yapımı ilk yeni çıkarma gemisini teslim aldı. İsrail Donanması Salı günü ABD'deki bir tersaneden iki yeni çıkarma gemisinden ilkini teslim aldı, ancak gemi ancak önümüzdeki aylarda teslim edilecek.

2,500 tonluk INS Nahshon, ilk ekibinin eğitilmesinin ardından önümüzdeki aylarda teslim edilecek.

Mississippi'deki Pascagoula tersanesinde düzenlenen bir törenle ABD yapımı INS Nahshon'a İsrail bayrağı çekildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, her biri 2.500 ton ağırlığında ve yaklaşık 95 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olan gemilerin "İsrail Donanmasının modern ve çok arenalı savaş alanına uyarlanmasında merkezi bir role sahip olacağını" söyledi.

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