Size bakkal bile çok! Gayr-i meşru ilişki skandalıyla bakanlıktan istifa eden Üçpınarlar'ın derdine bak
DYP döneminin kaset skandalı ile istifa eden bakanı Hamdi Üçpınarlar, oğlunun iş bulamayıp bakkal dükkanı açmasından yakındı.
Süleyman Demirel'in genel başkanı olduğu Doğru Yol Partisi'nin kurucuları arasında yer alan ve Tansu Çiller hükümetlerinde Çevre Bakanı olan Hamdi Üçpınarlar, ortaya çıkan gayr-i meşru ilişki kasedi ile görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
Tarihler 6 Şubat 1996′yı gösterirken gazetelerin manşetlerini DYP’li Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar’ın aşk skandalları süslüyordu.
Ayla Karaduman adındaki kadınla yaşadığı gayrimeşru ilişkisinin video kaydı ortaya çıkan Üçpınarlar'ın aynı dönemde, sekreteriyle de ahlak dışı ilişkisinin olduğu iddiası gündeme gelmişti.
Eşine ihanetleri Türkiye gündemini sarsan Bakan Üçpınarlar istifa etmek zorunda kalmıştı.
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Skandalların adamı Hamdi Üçpınarlar, bugün yeni bir açıklamayla gündeme geldi.
Oğlu Menderes Üçpınarlar'ın sıkı eğitimli olmasına karşın işsiz kaldığını iddia eden Üçpınarlar, oğlunun bakkal dükkanı açarak işletmesinden yakındı.
Türkiye'de adı ahlaksız ilişkileri ile gündeme gelen Üçpınarlar, "Baba nüfuzunu kullanmadık" diye şikayetlendi.