  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hatay'daki yüzey kırıkları böyle görüntülendi

CHP'li Faik Öztrak'tan görülmemiş pişkinlik! Doğruları bildiği halde yalana devam etti

Ankara'da sıcak saatler! Fransız elçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

CHP'li Sarı'nın 'hesaplaşacağız' sözlerine AK Parti'den tepki

Tarım Kredi Kooperatif Market fiyatları sabitledi, indirimli ürünler listesi belli oldu! Böylesi şimdiye kadar görülmedi

Türkiye depremini bilen Kadir Sütçü'den gündemi sarsacak açıklama: Orada 9 şiddetinde deprem olacak

Bakır fiyatlarına ilişkin rekor açıklama: İlk kez ton başına 12 bin dolara kadar yükselebilir! Bir bir duyurdular

Euro Bölgesi için büyüme tahminleri: 2023 yılı 0,3'e çıkan rakamı revize etti. Talebe dikkat çekildi

Silivri'de facia! İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu

CHP FETÖ'ye selam çaktı! Fatma Yavuz'dan Hakan Şükür'e skandal mesaj
Oruç Siz siz olun bu hatayı yapmayın! İftardan sonra neden uyku hali gelir?
Oruç

Siz siz olun bu hatayı yapmayın! İftardan sonra neden uyku hali gelir?

Yeniakit Publisher
2023-03-27 21:16:00 -
Siz siz olun bu hatayı yapmayın! İftardan sonra neden uyku hali gelir?

Uzun süreli açlığın ardından iftarın ardından pek çok kişi uyku sorunu yaşıyor. Peki, iftarın ardından neden halsizlik çöker?

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, ramazan ayında yaşanan beslenme değişikliklerinin mide ve bağırsak problemlerine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Koçak, “Sahurda yenilen hamur işleri ve kızartmalar, özellikle de sahurdan sonra tekrar yatıldığı için sabah kalkınca midede ağırlık, ekşime ve yanmaya neden olur” dedi ve önerilerde bulundu.

İftarda uzun süre açlığın ardından hızlı yenilen yemeklerin mide şişkinliği ve hazımsızlık yapabileceğini söyleyen Emsey Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, “Oruç sırasında gün boyunca kan şekeri düşüyor, vücut ısısı azalıyor. Bu yüzden üşüme, halsizlik, baş ağrısı gibi sorunlar yaşanabilir. Ramazanda sağlıklı beslenme ayrıca önem taşıyor. Çünkü günlük öğün sayısı azalıyor. Bu nedenle iftarda mideye aşırı yüklenmemek gerekir. Birden yenilen yemek mide şişkinliği ve hazımsızlığa neden olabilir. Bu nedenle iftarda yemeye çorba ile başlayıp biraz bekledikten sonra yemeye kademeli olarak devam edilmeli ve hafif yiyecekler tercih edilmeli” diye konuştu.

Gün içinde oruçluyken midede şişkinlik, ekşime ve yanma problemleri yaşamamak için önerilerde bulunan Uzm. Dr. Koçak şunları kaydetti:

“Sahurda yenilen hamur işleri ve kızartmalar, özellikle de sahurdan sonra tekrar yatıldığı için sabah kalkınca midede ağırlık, ekşime ve yanmaya neden olur. Bu durumu engellemek için sahurda kahvaltı tarzı hafif yiyecekler tüketmek ve besinleri iyi çiğnemek gerekir”

“Yemek sonrası hemen uyunmamalı”

Uzun süren açlığın ardından birden yenilen yemeğin uyku ihtiyacı yaratabileceğini belirten Koçak, “İftarda fazla miktarda ve hazmı zor besinlerin hızlı biçimde tüketilmesi sonucunda mide asit miktarı artar. Bu da kişiler üzerinde ağırlık ve uyku ihtiyacı yaratabilir. Bunun sonucunda da reflü atakları kaçınılmaz hale gelir. Bu yüzden reflü tanısı almış hastalar Ramazandan önce gastroenteroloji uzmanı ile görüşmeli; gerekli tavsiye ve ilaç tedavilerini almalı” ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Kabızlık sorunu yaşanabilir”

Ramazan ayında sindirim siteminin düzeninin değiştiğini ve barsak hareketlerinin azaldığını söyleyen Dr. Koçak, “Ramazan ayında sindirim siteminin düzeninin değişmesi ve barsak hareketlerinin azalması kabızlık sorununun yaşanmasına neden olur. Bu nedenle kontrollü miktarda meyve ve sebze gibi posalı gıdalar tüketilmeli, yeterli su tüketimine özen gösterilmeli. Fakat su miktarının iftarda abartılmayıp zamana yayılması daha doğru olur. Sahura kadar aralıklı olarak yeterli miktarda su içilmesi gerekir. Bol yeşil salata, yine kontrollü miktarda tam tahıllı, çavdarlı veya tam buğdaylı ekmek ve probiyotik yoğurt tüketmeye çalışılmalı” önerisinde bulundu.

“Reflüsü olanlar oruç tutarken bunlara dikkat etmeli”

Reflüsü olanların oruç tutarken daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Koçak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Reflüsü olanların özellikle de Ramazan ayında reflüyü arttıran yağlı, baharatlı yemekler, hamur işleri ve şerbetli ağır tatlılar gibi yiyeceklerden uzak durması gerekir. Ayrıca aşırı kahve ve demli çay, gazlı, şekerli içeceklerin de tüketilmemesi çok önemli. İftarda yemeğe birden yüklenilmemesi gerekir. Kademeli olarak yemeye çorbayla başlanmalı bir süre geçtikten sonra kademeli olarak hafif besinler tüketilmeli. Yemekleri iyi çiğnemeye özen gösterilmeli. Sahurda da yine kahvaltı tarzında hafif yiyecekler tüketilmeli. İftar ve sahurun ardından hemen yatılmaması gerekir, 2-3 saat beklemekte fayda var. Reflü hastalığı için kullanılan ilaçlar doktorun da kontrolü ile iftar ve sahurda alınmalıdır.”

Ramazan ayını fırsata çevirin | Sağlığınıza kavuşmak için bunu yapın!
Ramazan ayını fırsata çevirin | Sağlığınıza kavuşmak için bunu yapın!

Oruç

Ramazan ayını fırsata çevirin | Sağlığınıza kavuşmak için bunu yapın!

Yıllara meydan okumanın büyük sırrı | Oruç tutanlarda bu gen aktifleşiyor
Yıllara meydan okumanın büyük sırrı | Oruç tutanlarda bu gen aktifleşiyor

Oruç

Yıllara meydan okumanın büyük sırrı | Oruç tutanlarda bu gen aktifleşiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23