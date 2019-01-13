Siz ateşe koşuyorsunuz!

Hz. Ebû Hureyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

Resulullah (aleyhissalatü vesselâm) buyurdular ki:

“Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine:

“Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah’ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız” derdi.

Allah da onun günahlarından vazgeçti.”

(Buhari)

***

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki:

“Benim misalimle sizin misaliniz, şu temsile benzer:

Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mani olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz” (Buhari)