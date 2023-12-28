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Dünya Siyonistlerden Müslüman kadına taciz! Peygamber efendimiz tacizlerini affetmemişti
Dünya

Siyonistlerden Müslüman kadına taciz! Peygamber efendimiz tacizlerini affetmemişti

Yeniakit Publisher
2023-12-28 02:29:00 -

Katliamın yanında tacize de başlayan Siyonistlerin son yaptığı affedilir gibi değil.

75 yıldır İsrail işgali altında olan Filistin'de yaşanan mide bulandıran taciz görüntüleri sosyal medyayı sarstı.

Tacizden kurtulmak için elinden geleni yaptı

Cep telefonuna yansıyan o anlarda, işgalci İsrail polisleri arama bahanesiyle önce Filistinli genç kadının etrafını çeviriyor. Çaresiz kadın tacizden kurtulmak için elinden geleni yapıyor ama işgalciler peşini bir türlü bırakmıyor. Filistinli genç kadını uzun bir süre taciz ediyorlar.

Kimse yardımına koşmadı

Müslüman kadın, azgın Siyonistlerin tacizinden kurtulmak için gözyaşlarına karışan çığlıklarıyla kendisini yere atmasına rağmen gözü dönüş işgalciler alçakça tacizlerine devam ediyor. Dünyanın ve İslam aleminin gözü önünde yaşanan insanlığın utanç görüntüleri tüyler ürpertti.
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Peygamber efendimiz tacizlerini affetmemişti

Medine'de alışveriş için Benî Kaynukā‘ çarşısına giden müslüman bir kadının tâcize uğraması ve çıkan olayda karşılıklı kan dökülmesi Yahudilerle anlaşmanın bozulmasına sebep olmuş. Hz. Peygamber, hicretten yirmi ay sonra şevval ayının ortasında Benî Kaynukā‘ın mahallesini kuşatmış ve on beş gün sonra teslim almıştı

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