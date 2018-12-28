Siyonistler sesimizi kısmak istiyor

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Filistin Basın Ajansı Baş Editörü Yaser H. Abu Heen, Akit’e özel açıklamalarda bulundu...

Heen, katil İsrail’in baskısı altında Filistin’in sesi olmaya çalıştıklarını belirtti.

İsrail hapishanelerinde 30 Filistinli gazetecinin esir tutulduğunu belirten Heen, “Binlerce gazetecinin çalışmasına engel olunuyor. Yaşanan olayları aktarmamızın önüne geçmek istiyorlar. Son dönemde 2 gazeteci arkadaşımız şehit oldu. 2000 yılından bu yana 80 Filistinli gazeteci şehit oldu. 5 medya kuruluşumuz bombalanarak yıkıldı” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay bombalanarak yıkılan Aksa TV’nin yeniden yayına başlaması için çalışıldığını belirten Yaser H. Abu Heen, “Aksa TV 3 kez hedef alınarak yerle bir edildi. Diğer bazı kanallar da bombalandı. Bazı kanallar başka yerde devam ederken bazıları yayını kapattı. Sosyal medyada da büyük baskı görüyoruz. Filistin Basın Ajansının, Facebook sayfası son 1 ayda 3 kez kapatıldı. Filistin davasını savunan çok hesap kapatıldı. Filistinlilerin sesini duyurmamız engelleniyor. Sesimizi kısmak istiyorlar. Ancak biz her türlü şartta Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.