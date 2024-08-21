Siyonistler için bakın ne yapmış! Şeytan ABD yine şeytanlığını yaptı

ABD donanmasının halihazırda fiili görevde bulunan gemilerinden 34 tanesinin Ortadoğu bölgesinde ya da yakınında olduğu belirtildi. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin 31 Temmuzda Tahran'da İsrail suikastıyla öldürülmesinin ardından Washington'ın bölgeye yoğun askeri yığınağı dikkat çekiyor. ABD'nin, Gazze'de soykırıma imza atan ve bölge ülkelerini hedefe koyan müttefiki İsrail'i korumak için son birkaç haftada bölgeye, başta deniz unsurları olmak üzere hava ve kara unsurlarını gönderdiği biliniyor. Bu tahkimat arasında en dikkat çeken ise donanma gücünün büyüklüğü. Akdeniz ve Hint-Pasifik üzerinden büyük vurucu güce sahip savaş gemilerinin Kıbrıs adasının güney doğusuna, Kızıldeniz'e, Umman ve Basra Körfez'ine kaydırdığı ABD donanmasının paylaşımlarından izlenebiliyor. Buna göre 34 farklı çapta ABD savaş gemisi İsrail'i korumak amacıyla Ortadoğu'yu kuşattığı ortaya çıktı.

2 Uçak Gemisi bölgede

En son Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev Grubu'nun Umman Körfezine girmesi bekleniyor. Yine nükleer füze taşıyan USS Georgia denizaltısının da Akdeniz'de olduğu biliniyor. Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Görev Grubu da halihazırda Umman Körfezi'nde konuşlu. Roosevelt ile birlikte USS John S McCain ve USS Daniel Inoue güdümlü füze destroyerleri de Umman Körfezi'nde.

Amfibik Gemiler Doğu Akdeniz'de

Doğu Akdeniz'de de ABD donanmasının önemli vurucu güçlerinden üç amfibik saldırı gemisinin bulunduğu belirtiliyor. Bunlar USS Wasp, USS Oak Hill ve USS New York. Bir şehir büyüklüğüne sahip bu gemilerin saldırı helikopterleri ile yüzlerce asker, zırhlı araç ve mühimmatı taşıdığı biliniyor.

14 tanesi Bahreyn'de

ABD'nin 5. Filosuna bağlı, Bahreyn'de konuşlu donanma güçlerinin bulunduğu görev bölgesinde de USS Lewis B Puller, USS Russell, USS Cole and USS Michael Murphy savaş gemileri aktif görevde. Yine altısı sahil koruma gemisi ve dördü mayın tarama gemisi olmak üzere toplam 10 gemi de aynı bölgede bulunuyor.

Destroyerleri emir bekliyor

6. Filo görev bölgesi Akdeniz'de faaliyette dört Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyer gemisi, USS Arleigh Burke, USS Laboon, USS Roosevelt, USS Bulkeley'in de bir gelişme karşısında müdahale etmeye hazır tutulduğu kaydedildi. Yine donanmaya bağlı altı ikmal ve askeri nakliye gemisinin, Doğu Akdeniz, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'nde konuşlandığı belirtildi.

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