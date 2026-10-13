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Dünya Siyonistler düşmanlığı körüklüyor! İniş izni vermediler
Dünya

Siyonistler düşmanlığı körüklüyor! İniş izni vermediler

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Siyonistler düşmanlığı körüklüyor! İniş izni vermediler

Etiyopya Havayolları’na ait bir kargo uçağının, mürettebatında Endonezya vatandaşı bulunduğu gerekçesiyle İsrail’e inişine izin verilmediği bildirildi. İsrail basınına göre uçak, mürettebat üyesinin değiştirilmesinin ardından yeniden havalanarak Ben Gurion Havalimanı’na ulaştı.

Addis Ababa’dan Ben Gurion Havalimanı’na gitmek üzere kalkan kargo uçağı, mürettebat listesi üzerinden yapılan kontrolün ardından geri dönmek zorunda kaldı. Kanal 13 televizyonu, listenin uçak havalandıktan sonra İsrailli yetkililere ulaştığını ve ekipte Endonezyalı bir kişinin bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Habere göre İsrail, Endonezya ile diplomatik ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle uçağın inişine izin vermedi ve rotasını geri çevirmesini istedi. Bunun üzerine uçak Etiyopya’ya döndü..

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de İsrail'in Etiyopyalı yetkililerden Endonezyalı mürettebat üyesinin değiştirilmesini talep ettiği ve Addis Ababa'ya dönen uçağın bu talebin yerine getirilmesinin ardından tekrar havalanarak Ben Gurion Havalimanı'na indiği aktarıldı.

Flydubai uçağında Ummanlı pilot bulunması tartışmalara neden olmuştu

Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden Flydubai uçağı 30 Eylül'de Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu göndermiş, uçak Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Umman vatandaşı olduğu aktarılan yardımcı pilotun uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğu, kaptan pilotu bıçakladığı ve yolcuların kokpite girerek müdahale ettiği kaydedilmişti.

Diplomatik ilişkisi bulunmayan ülke vatandaşı mürettebat taşıyan uçakların İsrail'e inişine izin verilmemesine rağmen Flydubai uçağında Ummanlı bir yardımcı pilotun bulunması İsrail'de tartışmalara neden olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcısı Hamad Seyf eş-Şamisi, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağına ilişkin soruşturmada, yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek eylemi planladığı ve tek başına hareket ettiği itirafında bulunduğunu bildirmişti.

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