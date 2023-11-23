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Gündem Siyonistin sözüne güven olur mu? Ateşkese saatler kala okul vurdular: 27 şehit 97 yaralı!
Gündem

Siyonistin sözüne güven olur mu? Ateşkese saatler kala okul vurdular: 27 şehit 97 yaralı!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 23:03:00 -
Siyonistin sözüne güven olur mu? Ateşkese saatler kala okul vurdular: 27 şehit 97 yaralı!

Katil İsrail ateşkese saatler kala sivillerin güvenli bularak sığındıkları BM okulunu bombaladı.

Katil İsrail, Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'nu bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula yönelik saldırıda 27 masum sivil şehit oldu.

Saldırıda şehit olanların tamamına yakınının bebek, çocuk ve kadın olduğu belirtilirken 93 sivilin yaralandığı açıklandı.

Yaralıların arasında durumu ağır olanların bulunduğu belirtildi.

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