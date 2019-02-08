Siyonistin bayrak yalanı elinde patladı

HAKKI BİLİR

Terör devleti İsrail’in, Türklere yönelik seyahat ambargosunu ve Mescid-i Aksa içerisinde Türk bayrağının açılmasını yasaklamasını “İsrail’den Türklere Kudüs yasağı” başlığıyla haberleştirmemiz Siyonistleri zora soktu. Ulusal ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberimiz sonrası panikleyen İsrail Dışişleri Bakanlığı, açıklama yayınlamak zorunda kaldı. “Mescid-i Aksa’da sadece Türk bayrağı değil İsrail dahil herhangi bir ülkenin bayrağının açılması yasaktır” beyanının yalan olduğunu Akit’in ele geçirdiği görüntüler ifşa etti. Skandal görüntülerde, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da, İsrail ve ABD bayraklarının rahatlıkla açıldığı objektiflere yansırken, yetkilileri ise hiçbir müdahalede bulunmadığı gün yüzüne çıktı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, İsrail tarafından Kudüs bilincimizin yok edilmeye çalışıldığını belirtti.

Yalanları elinde patladı

Dünyaya fitne ve kaos tohumları eken Siyonist İsrail, takıyyeden de geri durmuyor. Ecdadlarından miras aldıkları, yalan ve düzenbazlığı devlet politikası haline getiren İsrail, dünyanın gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Vatandaşlarımızın Kudüs’e seyahat etmesinin kısıtlanmasını ve Mescid-i Aksa içerisinde Türk bayrağının açılmasının yasaklanmasını, “İsrail’den Türklere Kudüs yasağı” başlığıyla ulusal ve uluslararası kamuoyunun gündemine taşımamız, Siyonistleri çıldırttı. Haberimizin geniş yankı uyandırması sonrası, alelacele bir açıklama yayınlayan ve inkar politikası uygulayan İsrail’in bir yalanını daha ifşa ediyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Mescid-i Aksa’da sadece Türk bayrağı değil, İsrail dahil herhangi bir ülkenin bayrağının açılması yasaktır. Bu yasağın herhangi bir politik gerekçesi bulunmamakta, sadece Mescid-i Aksa’nın kutsal bir mekan olmasından kaynaklanmaktadır” ifadelerine yer verilmesine rağmen, Akit’in elde ettiği görüntüler tam aksini söylüyor.

Zulme kör kalanlara kıyak

Mescid-i Aksa’nın kutsallığının ardına saklanarak, tüm dünyayı kandırmak isteyen İsrail, birçok ülkenin bayrağının ilk kıblemizde açılmasına göz yumuyor. Gazetemizin ele geçirdiği görüntülerde, ABD ve siyonist İsrail’in bayraklarının aleni bir şekilde Mescid-i Aksa içerisinde dalgalandırıldığı görülüyor. Müslümanların provoke edilmeye çalışıldığının anlaşıldığı görüntülerde, bayraklar adeta göndere çekiliyor. Türk bayrağını, ‘mekanın kutsal olduğu’ iddiasıyla yasaklama küstahlığını gösteren Siyonist İsrail, fikrimizin otağı Aksa’da, kanlı bayrakların dalgalanmasına müsaade ediyor. Türklerin Kudüs’e girişini senede bir kez ile sınırlayan İsrail, Filistin’deki zulmü görmezden gelen ülkelere ise kıyak geçiyor.

İsrail’in ikiyüzlü ve sinsi bir politika izlediğini belirten Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, “İsrail, ümmetin Kudüs bilincini yok etmek istiyor. Türk bayrağının nezdinde ümmetin sesini kısmak için gayret gösteriyor. İsrail, Mescid-i Aksa içerisinde yaptığı zulümlerle kutsalı tanımadığını zaten gösterdi. Mescid-i Aksa’nın Türkler tarafından sahiplenilmesi onları rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı. İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını belirten Yenihayat, “Türklere yasak getirilmesinin altında bizim Kudüs bilincimiz yatıyor. ‘Buranın hakimi biziz’ demek istiyorlar. Başka hiçbir ülke ön plana çıksın istemiyorlar. Kendilerini hukuka saygılı olarak gösteriyorlar ama hukukla hiçbir ilgileri yok” dedi.

Akit, bayrak zulmüne dikkat çekmişti

Akit, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da, terör devleti İsrail eliyle uygulanmak istenen Türk bayrağı yasağına ilk dikkat çeken medya kuruluşu olmuştu. Osman Hazır isimli bir vatandaşımızın, Kudüs’ü ziyareti esnasında Mescid-i Aksa’nın avlusunda Türk bayrağı açması Siyonistleri kudurtmuştu. Müslümanların gür sesi Akit, İsrailli yetkililerce 7 saat boyunca gözaltına alınan Osman Hazır ile bir röportaj gerçekleştirmiş ve yaşadığı dramı dünya kamuoyuna duyurmuştu.