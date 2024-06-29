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Gündem Siyonist rejiminin yaralı askerlerini taşıyan helikopter vuruldu! Kassam, işgalcileri Cehenneme yolladı
Gündem

Siyonist rejiminin yaralı askerlerini taşıyan helikopter vuruldu! Kassam, işgalcileri Cehenneme yolladı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 11:58:00 -

Refah'ın doğusunda, Kassam mücahitleri tarafından vurulan Siyonist rejime ait yaralı askerleri taşıyan helikopter, alev alarak düştü. Helikopterin yanarak düştüğü anlar kaydedildi.

Kassam Tugayları, İsrail'in askeri varlığına karşı direnişini sürdürüyor. Helikopterin vurulması, Filistinli direniş gruplarının askeri yeteneklerini sergilerken, İsrail'in güvenlik önlemlerinin ne denli kırılgan olabileceğini de gözler önüne serdi. İşte o video…

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