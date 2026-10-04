Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığını bıraktı: Avukatları istifa dilekçesini TFF’ye iletti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) başkanlık görevini yürüten Ferhat Gündoğdu’nun istifası, avukatlarının açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada, kararın gerekçesi olarak federasyonun soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi gösterildi.

Gündoğdu'nun avukatlarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince, görevi kötüye kullanma ve tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur. Adli süreç, vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır. Bununla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonunun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına, müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmiştir."