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Gündem 3 tankere sıçrayan alevler söndürüldü! Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Gündem

3 tankere sıçrayan alevler söndürüldü! Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

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Denizli Pamukkale'de bir akaryakıt istasyonunda yakıt aktarımı sırasında çıkan yangın, iki tankere daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir çalışan yaralandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

 

Zeytinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinde yakıt aktarımı sırasında yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

İtfaiye ekipleri, istasyondaki iki tankere daha sıçrayan yangını yürüttükleri çalışmalarla söndürdü.

Ekiplerin istasyondaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

Polis ekipleri çevrede güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan istasyonun bulunduğu caddeyi​​​​​​​ kontrollü olarak trafiğe açtı.

Öte yandan istasyonda görevli Mehmet Can'ın yangın sırasında yaralandığı ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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