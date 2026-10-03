Rusya'da askeri tesisler vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın farklı bölgelerinde askeri tesislere yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü hava saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın son bir günde ülkesinde sivil, demir yolu ve enerji altyapılarını hedef aldığını aktaran Zelenskiy, "Ruslar, altyapımızı ve normal yaşamı destekleyen her şeyi hedef almaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Başkent Kiev'de Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Kuzey (Severniy) Köprüsü'nün de hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı'nda ise bir gemiye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Uzun menzilli silahlarımız, bu sefer saldırganın savaş makinesine hizmet eden tesislere karşı etkili bir şekilde çalıştı. Yaptırımlarımız (saldırı) Samara bölgesine ve işgalcilerin Bryansk bölgesindeki 'İskender' füze birliğinin mevzilerine ulaştı. Karadeniz'de yeni sonuçlar elde edildi."

Zelenskiy, paylaşımında, Rusya'daki hedeflere yapılan saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de paylaştı.