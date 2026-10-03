Fon soruşturmasında avukat çift detayı! Tek hissede milyarlarca liralık para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.

Dosyada dikkat çeken isimlerden ikisi Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit oldu.

Çiftin borsa hesaplarındaki milyarlarca liralık Katılımevim (KATLEV) işlemleri soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Basına yansıyan dosya bilgilerine göre ikilinin son bir yıllık dönemde yalnızca Katılımevim paylarında işlem yaptığı kaydedildi.

YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT KİMDİR?

Yasemin Yavuz Koçyiğit'in İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olduğu ve Beyoğlu merkezli Förde Law Office bünyesinde mesleki faaliyet yürüttüğü aktarılıyor.

Koçyiğit'in adı, sermaye piyasasına ilişkin soruşturmadaki hesap hareketlerinin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunun gündemine geldi.

GÖKHAN KOÇYİĞİT KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Gökhan Koçyiğit de eşi Yasemin Yavuz Koçyiğit ile aynı soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden.

Basına yansıyan bilgilere göre Gökhan Koçyiğit de avukatlık yapıyor ve eşiyle birlikte Beyoğlu merkezli Förde Law Office bünyesinde görev yapıyor.

Ancak Gökhan Koçyiğit'in soruşturma dosyasında öne çıkmasının nedeni mesleğinden çok hesabındaki yüksek tutarlı Katılımevim işlemleri oldu.

1,8 MİLYAR YATIRDI, 3,9 MİLYAR TL TAHSİL ETTİ

Basına yansıyan soruşturma dosyasındaki hesap dökümlerine göre Gökhan Koçyiğit'in Katılımevim paylarına yaptığı yatırımın toplam büyüklüğü 1 milyar 864 milyon TL olarak kaydedildi.

Payların satılmasının ardından hesabına giren toplam tutarın ise 3 milyar 924 milyon TL olduğu aktarıldı.

İki rakam arasındaki fark 2 milyar 60 milyon TL olarak hesaplandı.

YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT'İN HESABINDA 930 MİLYON TL'LİK TAHSİLAT

Yasemin Yavuz Koçyiğit'in hesabındaki işlemlerde de yüksek rakamlar dikkat çekti.

Dosyaya ilişkin haberlerde Koçyiğit'in Katılımevim paylarına toplam 456 milyon TL yatırdığı belirtildi.

Payların satılmasının ardından hesabına 930 milyon TL girdiği, yatırım ile tahsilat arasındaki farkın ise 474 milyon TL olduğu aktarıldı.

TOPLAM RAKAM 4,8 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

İki hesabın birlikte değerlendirilmesiyle soruşturmanın en dikkat çeken rakamlarından biri ortaya çıktı.

Çiftin Katılımevim paylarına yatırdığı toplam tutar:

2 milyar 320 milyon TL.

Satışların ardından iki hesaba giren toplam tutar ise:

4 milyar 854 milyon TL.

Yatırım ile tahsilat arasındaki toplam fark 2 milyar 534 milyon TL olarak hesaplandı.

OPERASYON ÖNCESİ SATIŞLAR MERCEK ALTINDA

İncelemede dikkat çekilen bir başka nokta ise satışların zamanlaması oldu.

Basına yansıyan soruşturma dosyası bilgilerine göre çift, Katılımevim paylarını adli incelemeler ve fon operasyonu başlamadan önce elden çıkardı.

Çiftin incelenen son bir yıllık borsa hareketlerinde Katılımevim dışında başka bir hisse senedinde işlem yapmadığı da aktarıldı.

MAL VARLIKLARI NE KADAR?

Burada önemli bir ayrım bulunuyor. Kamuoyuna yansıyan 4 milyar 854 milyon TL, çiftin toplam mal varlığını göstermiyor.

Bu rakam, soruşturma dosyasına ilişkin haberlerde Katılımevim paylarının satışından elde edildiği belirtilen toplam tahsilat tutarı.

Aynı şekilde 2 milyar 534 milyon TL de çiftin bütün servetini değil, söz konusu hisse işlemlerindeki yatırım tutarı ile satış tahsilatı arasındaki farkı ifade ediyor.

Yasemin Yavuz Koçyiğit ile Gökhan Koçyiğit'in taşınmazları, şirket payları, banka mevduatları ve diğer varlıklarının tamamını kapsayan doğrulanmış bir toplam mal varlığı rakamı şu aşamada kamuoyuna açıklanmış değil.

AVUKAT ÇİFT TUTUKLANDI

Soruşturmada bugün önemli bir adli gelişme de yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmaları kapsamında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Yasemin Yavuz Koçyiğit ve Gökhan Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ederken çiftin Katılımevim paylarındaki milyarlarca liralık hesap hareketleri de inceleme konusu olmayı sürdürüyor. Tutuklama kararı bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor; işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirme yargılama sürecinde belirlenecek.