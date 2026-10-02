Meteoroloji tarihi verdi! Yağışlar Türkiye’yi terk ediyor

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan yağışlı ve kapalı hava, yeni haftayla birlikte yerini daha sakin bir hava sistemine bırakmaya hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritaları, özellikle batı ve iç kesimlerde dikkat çeken bir değişime işaret ediyor.

Son günlerde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışların hafta sonundan itibaren kademeli olarak doğuya doğru çekilmesi bekleniyor.

CUMARTESİ SON KEZ ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü yağışlı sistem Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkisini sürdürecek.

İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde yer yer sağanak beklenirken İç Anadolu ile Akdeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin devam edeceği tahmin ediliyor.

Asıl değişimin ise pazar günü başlaması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ HARİTA DEĞİŞİYOR

Pazar günü itibarıyla Marmara ve Ege'de yağışlı havanın büyük ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bölgede parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava öne çıkarken iç kesimlerde de yağışların hafifleyeceği tahmin ediliyor.

Yağışlı sistem ise Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu yönüne hareket edecek.

PAZARTESİ GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Yeni haftanın ilk gününde batı ve iç bölgelerde daha açık bir hava bekleniyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de bulutların büyük ölçüde dağılması ve güneşli havanın etkili olması öngörülüyor.

Yağışların sona ermesiyle birlikte batı kesimlerde sıcaklıkların da birkaç derece yükselmesi bekleniyor.

YAĞMUR DOĞUYA ÇEKİLECEK

Salı günü yağışların ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülmesi bekleniyor.

Batı ve iç bölgelerde ise sakin ve yağışsız havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA DOĞUDA YENİDEN KUVVETLENECEK

Haftanın ortasında yağışların doğu bölgelerinde yeniden etkisini artırması bekleniyor.

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar görülürken batı ve merkez bölgelerde güneşli ve yağışsız havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

Böylece günlerdir Türkiye'nin önemli bölümünü etkileyen yağışlı sistem, yeni haftayla birlikte ağırlıklı olarak doğu bölgelerine çekilmiş olacak.