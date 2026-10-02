  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Denizolgun’un kayıp telefonunda çarpıcı ifade: “Telefonu ben aldım” Denizolgun’un şüpheli ölümünde yeni aşama: 6 kişiye kamu davası Cemil Tugay ve Mansur yavaş! Bu fotoğraflar tesadüf değil Mustafa Karahasanoğlu ismi, Külliye'de yaşayacak! Ömür biter hizmet bitmez Fon mağdurları para arayışında: Ev ve arabalarını satıyorlar Bakan Şimşek'ten KOBİ kredileri ve bankalarla ilgili açıklama Gökyüzünde dengeleri değiştirecek gelişme: Pegasus havayolu devini resmen satın aldı Akdeniz’de gerilim artıyor: Ankara’dan izin şartı Atina’dan provokasyon! İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı Ali Karahasanoğlu TBMM’deki o tabloya dikkat çekti: “Keşke daha güçlü olsaydı”
Gündem Meteoroloji tarihi verdi! Yağışlar Türkiye’yi terk ediyor
Gündem

Meteoroloji tarihi verdi! Yağışlar Türkiye’yi terk ediyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Meteoroloji tarihi verdi! Yağışlar Türkiye’yi terk ediyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde günlerdir etkili olan sağanak yağışlarda sona yaklaşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminlerine göre hafta sonuyla birlikte hava tablosu değişmeye başlayacak. Yağışlı sistem doğuya çekilirken Marmara ve Ege başta olmak üzere batı bölgelerinde güneş yeniden yüzünü gösterecek.

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan yağışlı ve kapalı hava, yeni haftayla birlikte yerini daha sakin bir hava sistemine bırakmaya hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritaları, özellikle batı ve iç kesimlerde dikkat çeken bir değişime işaret ediyor.

Son günlerde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışların hafta sonundan itibaren kademeli olarak doğuya doğru çekilmesi bekleniyor.

CUMARTESİ SON KEZ ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü yağışlı sistem Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkisini sürdürecek.

İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde yer yer sağanak beklenirken İç Anadolu ile Akdeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin devam edeceği tahmin ediliyor.

Asıl değişimin ise pazar günü başlaması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ HARİTA DEĞİŞİYOR

Pazar günü itibarıyla Marmara ve Ege'de yağışlı havanın büyük ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bölgede parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava öne çıkarken iç kesimlerde de yağışların hafifleyeceği tahmin ediliyor.

Yağışlı sistem ise Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu yönüne hareket edecek.

PAZARTESİ GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Yeni haftanın ilk gününde batı ve iç bölgelerde daha açık bir hava bekleniyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de bulutların büyük ölçüde dağılması ve güneşli havanın etkili olması öngörülüyor.

Yağışların sona ermesiyle birlikte batı kesimlerde sıcaklıkların da birkaç derece yükselmesi bekleniyor.

YAĞMUR DOĞUYA ÇEKİLECEK

Salı günü yağışların ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülmesi bekleniyor.

Batı ve iç bölgelerde ise sakin ve yağışsız havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA DOĞUDA YENİDEN KUVVETLENECEK

Haftanın ortasında yağışların doğu bölgelerinde yeniden etkisini artırması bekleniyor.

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar görülürken batı ve merkez bölgelerde güneşli ve yağışsız havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

Böylece günlerdir Türkiye'nin önemli bölümünü etkileyen yağışlı sistem, yeni haftayla birlikte ağırlıklı olarak doğu bölgelerine çekilmiş olacak.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

Yaşam

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin anayasa geçmişine..
Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!
Gündem

Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!

İslam hukuku, Osmanlı hukuku ve Türk hukuk tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ..
Sıcak saatler yaşanıyor! "2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu"
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! "2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu"

İran basını sıcak gelişmeyi "Umman açıklarında 2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu" ifadeleriyle dünyaya servis etti. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23