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Teknoloji ASELSAN’ın dört ayaklı robotu sahneye çıktı! DEMİR 200’e çocuklardan yoğun ilgi
Teknoloji

ASELSAN’ın dört ayaklı robotu sahneye çıktı! DEMİR 200’e çocuklardan yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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ASELSAN’ın dört ayaklı robotu sahneye çıktı! DEMİR 200’e çocuklardan yoğun ilgi

ASELSAN tarafından geliştirilen dört ayaklı robot platformu DEMİR 200, festival alanında ziyaretçilerle buluştu. Geleceğin teknolojilerini yakından görme fırsatı bulan çocuklar, robotun çevresinden bir an olsun ayrılmadı. DEMİR 200’ü inceleyen, dokunan ve robotla fotoğraf çektiren çocukların heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yeni teknolojiler ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. ASELSAN imzası taşıyan DEMİR 200 bacaklı robot platformu da festival alanının dikkat çeken sistemlerinden biri oldu.

ÇOCUKLAR DEMİR 200’Ü YAKINDAN İNCELEDİ

Dört ayaklı yapısıyla hareket edebilen DEMİR 200’ün sergilendiği alanda özellikle çocukların yoğunluğu dikkat çekti.

Robotun etrafında toplanan çocuklar sistemi yakından inceleyerek DEMİR 200’e dokundu ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bazı çocukların robotun hareketlerini ve mekanik yapısını uzun süre merakla takip etmesi renkli anlar oluşturdu.

AİLELER O ANLARI KAYDETTİ

DEMİR 200 yalnızca çocukların değil ailelerin de ilgi odağı oldu. Çocuklarının teknolojiyle bire bir temas ettiği anları kaçırmak istemeyen anne ve babalar cep telefonlarına sarıldı.

Festival alanındaki görüntüler, savunma teknolojilerinin genç ziyaretçiler açısından da önemli bir ilgi alanına dönüştüğünü ortaya koydu.

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