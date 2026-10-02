Yunan amiralden skandal sözler! Türkiye'yi hedef alan o füzeler bakın nereleri vuruyor

İşgalci İsrail ile hava savunma anlaşması imzalayan Yunanistan'da, Emekli Tuğamiral Yiannis Egolfopoulos canlı yayında küstah açıklamalarda bulundu. Egolfopoulos, alınan füzelerin menzilinin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'e kadar uzandığını savundu.

Soykırımcı İsrail ile Yunanistan arasında 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de imzalanan yaklaşık 3 milyar avro değerindeki Aşil Kalkanı hava savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini ve Doğu Akdeniz'deki adımları karşısında paniğe kapılan Yunanistan'da, Emekli Tuğamiral Yiannis Egolfopoulos katıldığı bir televizyon programında skandal ifadelere imza attı.

Avrupa'nın GKRY'ne kadar uzanan bir hava savunma sistemi kurma kararı aldığını belirten Egolfopoulos, "Yunanistan, Türkiye'den kaynaklanan tehdidi nedeniyle daha önceden hava savunması konusunda çalışmaya başlamıştı. Bu nedenle, çıkıp 'Ben, tüm yeni teknolojiyi içeren kapsamlı bir hava savunma sistemi kuracağım' diyen ilk ülke oluyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ORTALARINA KADAR ULAŞIYOR"

Canlı yayında harita üzerind en medet umdukları işgalci İsrail'den alınan sistemin detaylarını anlatan Egolfopoulos çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Merkez hareket ettirilebilir. Dolayısıyla daha ileride bir noktaya taşınabilir. Üç bölgemiz var. Sarı bölge 15 ila 80 kilometre, yeşil bölge 80 kilometreden 180 kilometreye kadar uzanıyor. Mavi bölge ise 180 kilometreden 250 kilometreye kadar." ifadelerini kullandı.

Mavi bölgede David's Sling (Davut'un Sapanı) sisteminin kullanılacağına dikkat çeken Egolfopoulos, "Menzili 250 kilometreye ulaşan füzeler. Buradan ateşlendiğinde 250 kilometreye kadar ulaşabiliyor ve gelen herhangi bir balistik füzeyi önleyebiliyor." diye konuştu. Sunucunun bu füzelerin Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar'ı işaret ederek Türkiye'nin ortalarına kadar gittiğini hatırlatması üzerine Egolfopoulos, "Evet, Türkiye'nin ortalarına kadar ulaşıyor." dedi.

"BU ÜÇ SİSTEMİ RADARLARIYLA BİRLİKTE İSRAİL'DEN ALDIK"

İkinci sistem olan Barak füzelerinin GKRY'de de bulunduğunu belirterek, "Rum kesiminden bakarsanız, 180 kilometrelik bir alanı kapsıyor ve içerilere kadar, oldukça derine uzanıyor." ifadelerini kullandı. Üçüncü bölgenin ise yakın mesafedeki kritik altyapıları ve adaları korumak için tasarlandığını aktaran Egolfopoulos, sunucunun Türk insansız hava araçlarının bu kalkanı delip geçebileceği yönündeki endişelerine de yanıt verdi.

Söz konusu sistemlerin savaşta yeteneklerini kanıtladığını savunan Egolfopoulos, "Bu üç sistemi, radarlarıyla birlikte İsrail'den aldık. Başka hangi ülke bunları aldı? Almanya. Başka hangi ülke bunları almayı görüşüyor? Polonya." dedi. Öte yandan programın sunucusu, ABD'nin kaynak kodları verilmediği için bu sistemleri iade ettiğini hatırlatırken, Yunanistan'ın da Aşil Kalkanı sisteminin kaynak kodlarına erişiminin olmayacağı biliniyor.