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Yerel Katliam gibi kazaya ödül gibi ceza!
Yerel

Katliam gibi kazaya ödül gibi ceza!

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Katliam gibi kazaya ödül gibi ceza!

İstanbul Şişli’de 17 Aralık 2025’te meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 65 yaşındaki Ekrem Y. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Şişli’de 17 Aralık 2025’te meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 65 yaşındaki Ekrem Y. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Şişli'de 17 Aralık 2025'de iddiaya göre 65 yaşındaki Ekrem Y. aracıyla seyir halinde ilerlerken aynı istikamette olan motosiklet sürücüsü İzzet K.'ya arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybeden Ekrem Y. ters şeride dalarak kaldırımdaki 7 yayaya çarptı.

İddiaya göre Ekrem Y., aracıyla seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü İzzet K.’ya arkadan çarptı. Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün ters şeride geçerek kaldırımda bulunan 7 yayaya çarptığı belirtildi. Kazada 4 kişi yaralanırken Necmiye Kurtuluş Çelik (56), Hakan Dündar (34) ve Anıl Püsküllü (30) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Hazırlanan iddianamede Ekrem Y. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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