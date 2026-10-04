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Gündem Bursa’nın ünlü pidecisinde tağşiş skandalı! Dana eti diye sattılar, bakın ne çıktı
Gündem

Bursa’nın ünlü pidecisinde tağşiş skandalı! Dana eti diye sattılar, bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
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Bursa’nın ünlü pidecisinde tağşiş skandalı! Dana eti diye sattılar, bakın ne çıktı

Bursa’da önünde uzun kuyrukların oluştuğu pideci, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine takıldı. Osmangazi’de faaliyet gösteren işletmeden alınan çiğ cantık harcı numunesinde yapılan incelemede “tek tırnaklı hayvan eti” tespit edildi. Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı listede yer alan sonuç büyük tepki çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda ürünlerine yönelik denetimleri sürerken Bursa’dan dikkat çeken bir sonuç geldi.

Bakanlığın 30 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Acı Dayı Cantık Salonu da yer aldı.

DANA ETİ DİYE SUNULAN HARÇTA TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ

Bakanlık kayıtlarına göre işletmeden 8 Haziran 2026 tarihinde alınan “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” numunesi laboratuvar incelemesine gönderildi.

Yapılan analizlerin ardından ürünün içeriğinde “tek tırnaklı eti” tespit edildi.

Böylece dana eti olarak belirtilen üründe mevzuata aykırı et kullanıldığı Bakanlığın denetimiyle ortaya çıkarıldı.

BAKANLIK LİSTESİNE GİRDİ

Tespit, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan listede işletmenin adı, ürün ve uygunsuzluk bilgileriyle birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Bakanlığın tablosunda ürünün parti/seri numarası bölümünde de 08.06.2026 tarihi yer aldı.

“EŞEK ETİ” DENİLDİ AMA KRİTİK AYRINTI VAR

Bazı haberlerde söz konusu tespit “eşek eti çıktı” şeklinde duyuruldu. Ancak Bakanlığın yayımlanan tablosunda hayvan türü özel olarak eşek şeklinde belirtilmiyor; resmi kayıtta “Tek Tırnaklı Eti Tespiti” ifadesi kullanılıyor.

Tek tırnaklı hayvanlar arasında at, eşek ve katır gibi hayvanlar bulunduğu için laboratuvar sonucunda tür ayrıca belirtilmedikçe doğrudan “eşek eti” demek mümkün değil.

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