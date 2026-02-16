  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi Macron’un kucağı Abdi’ye güç verdi! Kürtler kendi kendini yönetmeli Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı "Top ABD’nin sahasında" Siyonist rejimden Batı Yaka’da resmi gasp: Tapuya işgal mührü! Filistin toprakları yahudileştiriliyor İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından... Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım Bilal Erdoğan Mustafa Şentop ile Tayyip Erdoğan arasındaki hikayeyi anlattı: Seksenlerin sonunda… Milli serveti hortumlayan kaçakçılara dur diyen yok mu! 9 ilin kaçak elektriği tavan yaptı Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP!
Dünya Siyonist rejimde Trump krizi
Dünya

Siyonist rejimde Trump krizi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist rejimde Trump krizi

Trump'ın Herzog'a yönelik sert sözleri, Netanyahu'nun af umutlarını suya düşürebilir.

Siyonist rejimin sözde yöneticileri arasındaki "af" krizi, ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesiyle yeni bir boyuta taşındı. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Trump’ın sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a yönelik sert eleştirileri, yolsuzluk dosyalarıyla boğuşan Benjamin Netanyahu’nun af umutlarını tehlikeye attı. Trump, Washington’daki görüşmenin ardından Herzog’un Netanyahu’yu affetmemesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Herzog cephesi, bu baskılara boyun eğmeyeceklerini ve kararın iç veya dış baskıdan uzak bir şekilde incelendiğini duyurdu. Analistler, Trump’ın bu saldırgan tutumunun Herzog’u daha katı bir pozisyona itebileceğini ve bağımsızlık gösterisi yapmak adına affı reddetme ihtimalini artırdığını belirtiyor. Siyonist elebaşı Netanyahu; rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla 1000, 2000 ve 4000 numaralı üç ayrı dosyadan yargılanıyor.

Netanyahu, geçtiğimiz Kasım ayında suçunu kabul etmeden ve siyasetten çekilmeden af talep etmişti. Ancak mevcut yasalar, affın yalnızca suçun itiraf edilmesi durumunda mümkün olabileceğini öngörüyor. Trump'ın müdahalesi, işgal rejiminin iç işlerine kaba bir müdahale olarak yorumlanırken, batıl ittifakın kendi içindeki bu hesaplaşması, Netanyahu’nun yargı kıskacından kurtulma çabalarını daha da karmaşık hale getirdi.

Daily Ummah

Trump’a cevap geldi: Obama açtı ağzını yumdu gözünü!
Trump’a cevap geldi: Obama açtı ağzını yumdu gözünü!

Dünya

Trump’a cevap geldi: Obama açtı ağzını yumdu gözünü!

Netanyahu’dan Trump’a "İran" şartı: Sadece uranyum değil, tüm altyapı yok edilsin!
Netanyahu’dan Trump’a "İran" şartı: Sadece uranyum değil, tüm altyapı yok edilsin!

Dünya

Netanyahu’dan Trump’a "İran" şartı: Sadece uranyum değil, tüm altyapı yok edilsin!

Trump’tan İsrail’e İran için gizli onay iddiası: "Anlaşma olmazsa vurabilirsiniz!"
Trump’tan İsrail’e İran için gizli onay iddiası: "Anlaşma olmazsa vurabilirsiniz!"

Dünya

Trump’tan İsrail’e İran için gizli onay iddiası: "Anlaşma olmazsa vurabilirsiniz!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23