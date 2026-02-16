Siyonist rejimde Trump krizi

Siyonist rejimin sözde yöneticileri arasındaki "af" krizi, ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesiyle yeni bir boyuta taşındı. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Trump’ın sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a yönelik sert eleştirileri, yolsuzluk dosyalarıyla boğuşan Benjamin Netanyahu’nun af umutlarını tehlikeye attı. Trump, Washington’daki görüşmenin ardından Herzog’un Netanyahu’yu affetmemesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Herzog cephesi, bu baskılara boyun eğmeyeceklerini ve kararın iç veya dış baskıdan uzak bir şekilde incelendiğini duyurdu. Analistler, Trump’ın bu saldırgan tutumunun Herzog’u daha katı bir pozisyona itebileceğini ve bağımsızlık gösterisi yapmak adına affı reddetme ihtimalini artırdığını belirtiyor. Siyonist elebaşı Netanyahu; rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla 1000, 2000 ve 4000 numaralı üç ayrı dosyadan yargılanıyor.

Netanyahu, geçtiğimiz Kasım ayında suçunu kabul etmeden ve siyasetten çekilmeden af talep etmişti. Ancak mevcut yasalar, affın yalnızca suçun itiraf edilmesi durumunda mümkün olabileceğini öngörüyor. Trump'ın müdahalesi, işgal rejiminin iç işlerine kaba bir müdahale olarak yorumlanırken, batıl ittifakın kendi içindeki bu hesaplaşması, Netanyahu’nun yargı kıskacından kurtulma çabalarını daha da karmaşık hale getirdi.

