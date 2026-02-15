'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür'

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, günümüz İslamcılığının Kemalist-İttihatçı bir zihin yapısına dönüştüğünü ve özünden saptığını iddia etti.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, kaleme aldığı son yazısında İslamcı camiaya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bu akımın Kemalizm ideolojisi karşısında fikri bir yenilgiye uğradığını savundu. Kemalizmin artık sadece devletin resmi ideolojisi olmadığını, her kesimi kuşatan toplumsal bir anlayışa dönüştüğünü belirten Metiner, İslamcılığın da bu dönüşümün etkisinde kaldığını ifade etti.

Metiner, Kemalizmin en sert hasmı olması beklenen İslamcılığın, günümüzde bu ideolojinin ve onun bünyesindeki İttihatçılığın yeni bir formuna evrildiğini iddia etti. Bu durumu bir "paradoks" olarak nitelendiren yazar, Kemalizme karşı olduğunu beyan edenlerin dahi aslında Kemalist paradigmaları esas aldığını ve çözüm olarak sundukları kavram setlerinin Batı merkezli olduğunu dile getirdi.

"Kur’an’ın ve Peygamberin diliyle konuşmayan bir zamane İslamcılığına" dönüldüğünü vurgulayan Metiner, saf İslam öğretisine sahip çıkan az sayıdaki kişinin, zihni Kemalist-İttihatçı kodlarla şekillenmiş "yeni nesil İslamcılar" tarafından mahkûm edildiğini belirtti. Metiner, İslamcı camianın kendi köklerinden uzaklaşarak batıl paradigmaların etkisi altına girmesini, sosyologlar tarafından analiz edilmesi gereken ciddi bir "savrulma" olarak tanımladı.

