Gündem 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü!
Gündem

13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında CHP Genel Başkanı olarak 13 seçim kaybeden son olarak da CHP genel başkanlığı koltuğunu şaibeli kurultay ile kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na nefsini terbiye ettiği gerekçesiyle ‘İnsan-ı Kamil Onur Ödülü' verildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, toplumsal uzlaşı kültürüne yaptığı katkılardan dolayı İnsan-ı Kamil Onur Ödülü takdim edildi. Tasavvufta insan-ı kâmil, nefsini terbiye etmiş, gücü eline geçtiğinde değişmeyen, öfkesini aklının önüne koymayan, adalet duygusunu kaybetmeyen insan demek olan İnsan-ı Kamil Onur Ödülü, Türkiye Uzlaşı ve Kalkınma Vakfı (UTK) Başkanı Erdal Özyol tarafından verildi.

Vakfın açıklamasında, Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatı boyunca toplumsal barış, diyalog ve uzlaşı kültürünün güçlenmesine yönelik çabalarının ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Törende yapılan konuşmalarda, farklı kesimler arasında diyalog ve ortak akıl çağrılarının Türkiye’nin demokratik gelişimi açısından önemine vurgu yapıldı. 

Yorumlar

meleknur

ÇOK GÜZEL VE YERİNDE ÖDÜL OLMUŞ. KEYFLİ KULLANSIN. HERKESE NASİP OLMAZ OKADAR SEÇİM KAYBET VE ÖDÜLÜ KAP?

Bozok

Tam adamına vermişler yaaahuuu.
