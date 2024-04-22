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Dünya Siyonist rejim Refah'a saldırdı! Kahreden haber geldi
Dünya

Siyonist rejim Refah'a saldırdı! Kahreden haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 01:53:00 -
Siyonist rejim Refah'a saldırdı! Kahreden haber geldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde iki eve düzenlediği hava saldırısında aralarında 16 çocuk ile 6 kadının bulunduğu 24 Filistinlinin yaşamını yitirdi.

Filistin, İsrail ordusunun cumartesi akşamı Refah kentinin doğusuyla orta bölgelerinde iki ayrı binaya düzenlediği hava saldırısıyla ilgili yeni duyuru yaptı.

Şehit sayısı 24'e yükseldi

Filistin'den yapılan açıklamada, şehit olan Filistinli sayısının 13’ten 24’e yükseldiği bildirildi.

Sağlık kaynakları, hayatını kaybedenlerin 16’sının çocuk, 6’sının da kadın olduğuna dikkati çekerek, hala enkaz altında çok sayıda kayıp ve yaralı olduğunu aktardı.

Gazze’deki Sivil Savunma İdaresi’nden dün gece yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah'ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu." ifadesi kullanılmıştı.
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