Siyonist rejim Gazze'yi vuruyor!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, siyonist rejime karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurdu. Savaş durumuna geçen siyonist rejim Gazze'yi bombalıyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf,siyonist rejime karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında binlerce ve havan fırlattıklarını duyurdu. Operasyon kapsamında siyonistlere havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenlendi, siyonist askeri üsleri ve araçları ele geçirilerek siyonist askerler esir alındı.

Filistin direniş örgütlerinin operasyonu karşısında savaş durumuna geçen siyonist rejim savaş uçaklarıyla Gazze'yi vurmaya başladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde işgal ordusu ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinden biri olan Gazze kentinin doğusunda 2 Filistinlinin şehit olduğu aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde de 2 gencin şehit olduğu ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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