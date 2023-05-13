Siyonist rejim Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 33 şehid!

Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 33 Filistinli şehid oldu, en az 95 kişi de yaralandı.

Abluka altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdüren siyonist işgal rejimi, aralarında 3 kadın ve 6 çocuğun da bulunduğu 33 Filistinliyi şehid etti.

Saldırılarda 32'si çocuk 17'si kadın 95 Filistinli de yaralandı.

Siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik hava saldırıları beşinci gününde de devam etti.

Bu gece Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki bazı evlere hava saldırıları düzenlendi.

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Saldırılarda 3 bina tamamen yıkıldı, bazı konutlar da ağır hasar aldı.

Siyonist işgal rejiminden yapılan açıklamada, İslami Cihad'ın lider kadrosundan Halid Azzam ve Muhammed Ebu el-Ata gibi isimlerin hedef alındığı öne sürüldü.

Ağır bombardıman nedeniyle Gazze Şeridi ve şehir merkezinde elektrik kesintileri yaşandı.

Filistinli direniş grupları, siyonist işgal rejiminin abluka altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırılarına füze ve roketlerle karşılık verdi.

Gazze'den roketli misillemenin gerçekleştirildiği zamanlarda işgalcilerin sokak ve evleri terk ederek sığınaklara saklandıkları belirtildi.