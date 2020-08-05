Siyonist Netanyahu Lübnan'ı tehdit etmişti

Lübnan devleti Beyrut'taki patlamanın bir saldırı olduğunu savunurken, olaydan İsrail'i sorumlu tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, "ABD askeri birlikleri patlamanın bir saldırıya benzediğini söylüyor." demişti.

Planı yıllar önce açıkladı

Beyrutta'ki patlama akıllara Netanyahu'nun yıllar önce BM'de yaptığı konuşmasını getirdi. İşgalci İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın Hizbullah'a İsrail'i vuracak bir füze tesisi oluşturduğunu söyleyip dünyanın gözleri önünde Lübnan'ı vuracağını açıklamıştı. işte o ifadeler...

''İsrail kendisini İran'ın saldırganlığına karşı korumak için yapması gereken her şeyi yapacak. Size karşı Suriye'de eylemde bulunmaya devam edeceğiz, size karşı Lübnan'da eylemde bulunacağız, size karşı Irak'ta eylemde bulunacağız.''

Hizbullah hedefleri diyerek işaretlemişti

Netanyahu, Terör devleti İsrail'e direnişiyle tanınan İran destekli Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ı hedef göstermişti. İran'ın Hizbullah'a isabetsiz roketleri İsrail'in içlerini vurabilecek isabetli füzelere çeviren gizli tesisler kurma emrini verdiğini ileri süren Netanyahu, Beyrut'taki bu gizli tesislere ait olduğunu söylediği bir haritayı da çıkarıp göstererek, "İsrail sizin de ne yaptığınızı biliyor, İsrail bunları nerede yaptığınızı biliyor ve İsrail bunları yanınıza kar bırakmayacak." şeklindeki sözlerle tehdit etmişti.

Netanyahu konuşmasında Lübnan haritasında havalimanını işaret ediyor. İşaretli bölgelerin hiçbiri patlamanın gerçekleştiği liman bölgesi değil ancak İsrail'in hedef şaşırtma hilesi olarak bu haritaları gösterdiği düşünülüyor.

Patlamadan önce tweet attı

İsrail Başbakanlığı'nın Arapça resmi twitter hesabından Lübnan'daki patlamadan yaklaşık 5 saat önce bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Bir gruba çarptık ve şimdi onu gönderenlere zarar veriyoruz. Kendimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hizbullah dahil herkesi bunu dikkate almalarını tavsiye ediyorum." dedi.