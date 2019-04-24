Siyonist köpekler, Filistinli şehidin evini havaya uçurdu! İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Selfit'teki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, gece baskın yapan İsrail askerleri Ebu Leyla'nın evi ve çevresindeki evleri boşalttıktan sonra yerleştirdiği patlayıcı maddeleri infilak ettirerek evi yıktı.

Terör Devleti Siyonist İsrail ordusu,19 Mart'ta şehit ettiği Ömer Ebu Leyla'nın Batı Şeria'nın Selfit beldesindeki ailesine ait evini boşalttıktan sonra patlayıcılarla yıktı. Görgü tanıkları, Ebu Leyla'nın ailesine ait olan evin üst katının patlatıldığını bildirdi. Baskın sırasında yıkıma engel olmak isteyen Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri kalabalığı dağıtmak için Filistinlilere göz yaşartıcı gaz attı ayrıca gerçek ve plastik mermilerle de ateş açtı. İsrail ordusu tarafından şehit edilmişti İsrail ordusu, 17 Mart'ta Selfit beldesinde bir Yahudi vatandaşı ve askerini öldürdüğü iddiasıyla, Ömer Ebu Leyla'yı 19 Mart'ta düzenlediği operasyonda öldürdüğünü duyurmuştu.

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