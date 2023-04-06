Siyonist köpeğe lânet yağıyor

Filistin’i hukuksuz şekilde işgal altında tutan kudurmuş terör devleti İsrail, her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayını da boş geçmedi ve Mescid-i Aksa’ya alçakça saldırdı. Saldırıya dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’den de sert tepkiler geldi. İşte onlardan öne çıkanlar...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir.”

Protestolarını gizlemek için

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “İsrail’in, mübarek ramazan ayında ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırıyı ve Müslümanlara uyguladığı şiddeti lanetliyorum. Kudüs’ün tarihi statüsünü zorla değiştirmeye çalışan İsrail’e karşı Filistin halkının yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Bunun geçtiğimiz yaklaşık 3-4 hafta boyunca devam eden İsrail’in tamamında, hatta İsrail’in modern tarihinde görülen en büyük gösterilerin hemen ardından gelmiş olması bir tesadüf değil. Bunun hangi siyasi saiklerle ve amaçlarla yapıldığı ortada. Sadece İsrail hükümetine değil uluslararası topluma da bir çağrıda bulunuyoruz. Mescid-i Aksa’nın dini, hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik bu tür adımların önlenmesi noktasında harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu konuda girişimlere devam edeceğiz.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor, Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum.”

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Artık yeter!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz.”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “İsrail hükümeti haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa’nın statüsünü ve Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez.”

Hesabı sorulmalıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “İbadet özgürlüğüne, mabetlerin kutsiyetine ve insan haklarına düşman olan İsrail’in tüm zorbalıklarının hesabının sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı: “Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir.”

Yine intifadalar istiyorlar

Akit aracılığıyla saldırıya tepkisini dile getiren Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise, şunları dile getirdi: “Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Filistinli kardeşlerimize, Mescid-i Aksa’da ibadet ettikleri sırada vahşice saldıran Siyonist çetelerin insanlık dışı saldırılarını lanetliyorum. Siyonist rejim Filistin halkı üzerinden İslam’a ve Müslümanlara meydan okumaya çalışıyor. Buradan Siyonist yönetimi uyarıyorum; Bu yol yol değildir. Rüzgar eken mutlaka fırtına biçecektir. Ümmetin ilk kıblesinin bulunduğu alanda radikal Yahudilerin ‘kurban kesme’ girişimini sağlamak için Mescid-i Aksa’da itikaf yapan Müslümanları oradan zor kullanarak çıkarması yeni olayların ve muhtemel bir intifadanın habercisidir. İşgalci rejimin yaptığı bu muameleler zorbalıktır. Siyonist rejim bilsin ki Müslümanlar geçmişte Halil İbrahim Camiinde olduğu gibi bir ‘oldu bittiye’ müsaade etmeyecektir. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır, bunun hesabı sorulmalı.”