Siyonist Katz'dan savaş çığırtkanlığı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Katz, Mecdel Şems bölgesine Hizbullah'ın düzenlediğini iddia ettiği saldırı konusunda basına açıklama yaptı.

"Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığından şüphe yok." ifadesini kullanan Katz, "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız." dedi.

İsrail'in "şüphesiz" bir bedel ödeyeceğini belirten Katz, Hizbullah'ın ödeyeceği bedelin ise daha ağır olacağını savundu.

Ülkesinin ABD ve Avrupa'dan "tam destek" alacağını ifade eden Katz, İsrail'in atacağı adıma ilişkin detay vermedi.

Öte yandan, Washington'da bulunan Başbakan Netanyahu'nun heyetinden üst düzey bir yetkilinin, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine düzenlediği öne sürülen saldırının Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda dramatik bir dönüşe yol açacağını söylediği iddia edildi.

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İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yapılan roketli saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30'a yakın kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıda futbol sahasına roket isabet ettiğini, aralarında çocukların da yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'na göre saldırıda bazıları ağır 30 kişi yaralandı. Ağır yaralıların helikopterlerle tahliye edildiği, diğer yaralıların da bölgedeki hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.

Hizbullah Hareketi ise İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalandı.

İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlenmişti.

Kaynak: AA