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Gündem Siyonist katliamda yetim çocuklarla… Trump’ı yenen Müslüman doktorun Gazze hatırası
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Siyonist katliamda yetim çocuklarla… Trump’ı yenen Müslüman doktorun Gazze hatırası

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Siyonist katliamda yetim çocuklarla… Trump’ı yenen Müslüman doktorun Gazze hatırası

ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olmayı başardı.

New Jersey’den Temsilciler Meclisi’ne seçilen Müslüman Doktor Adam Hamawy’nin Gazze’de gönüllü doktorluk yaparken çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayılmaya başlandı. Fotoğrafta Dr. Adam Hamawy, siyonist katillerin bombardımanıyla yerle bir olan Gazze sokağının yıkıntıları arasında iki Gazzeli yetim kız çocuğuyla birlikte objektife gülümserken görülüyor.

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